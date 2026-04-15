فتى يقتل تسعة تلاميذ ويصيب 13 بالرصاص في مدرسة بتركيا

أطلق فتى يبلغ 13 عاما النار في مدرسة تركية الأربعاء، موقعا تسعة قتلى و13 مصابا، فيما قفز طلاب من النوافذ للهرب في ثاني حادثة إطلاق نار في مدرسة بالبلاد في يومين، حسبما أفاد مسؤولون.

وقع هجوم الأربعاء في محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا التي نادرا ما تشهد عمليات إطلاق نار جماعي.

وقال وزير الداخلية مصطفى شيفتشي في بيان “نأسف للإبلاغ عن تسع وفيات… و13 جريحا. ستة منهم في العناية المركزة حاليا، بينهم ثلاثة في حالة حرجة”، لترتفع بذلك الحصيلة السابقة التي كانت أربعة قتلى و20 جريحا.

وقال المحافظ مكرم أونلور للصحافيين في وقت سابق “أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا”.

وأضاف أونلور أن المهاجم، وهو طالب في الصف الثامن، نجل شرطي سابق، موضحا أن المشتبه به كان يحمل خمسة مسدسات وسبعة أمشاط ذخيرة، وقد قضى خلال الحادثة.

وتابع المحافظ “نشتبه في أنه ربما يكون قد أخذ أسلحة والده”.

ولفت إلى أنه “أطلق النار على نفسه. لا نعرف بعد هل هو انتحار أم أن ذلك حدث في خضمّ الفوضى”.

وأوقفت الشرطة أوغور مرسينلي والد الطالب، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

أظهرت لقطات نشرتها “وكالة إخلاص للأنباء” (اي اتش ايه) الخاصة شخصا يتم إجلاؤه في سيارة إسعاف ووجهه وجسده مغطيان، بالإضافة إلى آباء باكين هرعوا إلى المدرسة في كهرمان مرعش، المدينة الرئيسية في المحافظة الجنوبية التي تحمل الاسم نفسه.

ويُظهر فيديو آخر، التقطه أحد سكان مبنى مجاور، وتحققت منه وكالة فرانس برس، طلابا يقفزون من نافذة الطابق الأول للمدرسة هربا من إطلاق النار، بينما يفر عشرات آخرون عبر الفناء.

وسُمع حوالى 15 طلقة نارية في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف دقيقة.

عززت الشرطة الإجراءات الأمنية حول المبنى، وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف في المنطقة.

وقد دفعت الحادثة وزيري الداخلية والتعليم إلى التوجه للمدينة.

وأعلن وزير العدل أكين غورلك أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في إطلاق النار.

– “ثغرة أمنية” –

وقع إطلاق النار غداة قيام طالب سابق بإطلاق النار من بندقية صيد في مدرسته الثانوية السابقة في منطقة سيفريك بمحافظة شانلي أورفا التي تقع في وسط تركيا.

وأصاب المسلح 16 شخصا قبل أن ينتحر في مواجهة مع الشرطة. وكان من بين الضحايا عشرة طلاب.

وفي حديثه أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان “محاسبة” من يثبت إهمالهم أو تقصيرهم في حوادث إطلاق النار في المدارس.

وأعلن إردوغان توقيف مشتبه به واحد عقب هجوم الثلاثاء، ووقف أربعة مسؤولين عن العمل، إضافة إلى إغلاق المدرسة لمدة أربعة أيام.

من جهته، دعا أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى اتخاذ تدابير أمنية أوسع.

وقال أوزغور على منصة إكس “في هذه المرحلة، بات من الواضح تماما أن العنف في المدارس لم يعد بالإمكان تفسيره بحوادث معزولة”.

وأضاف “لقد تحولت هذه المشكلة إلى ثغرة أمنية متنامية ومتفاقمة”.

كانت حوادث إطلاق النار في المدارس في تركيا نادرة حتى هذا الأسبوع.

وتفرض تركيا قوانين صارمة بشأن حيازة الأسلحة النارية تشمل الترخيص والتسجيل وإجراء فحوص نفسية وجنائية، بالإضافة إلى عقوبات شديدة على الحيازة غير القانونية.

