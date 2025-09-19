The Swiss voice in the world since 1935
فرقة ماسيف أتاك تنضم إلى مبادرة لمقاطعة إسرائيل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

أعلنت فرقة التريب هوب البريطانية ماسيف أتاك انضمامها إلى مبادرة جديدة في مجال الموسيقى ترمي إلى حظر الوصول إلى أعمالها في إسرائيل، كما طلبت حذف أغانيها من منصة سبوتيفاي.

وقال أعضاء الفرقة المتحدرون من مدينة بريستول، إنهم انضموا إلى مبادرة ” لا موسيقى للإبادة” وهي تجمّع لموسيقيين مستوحى من مبادرة “عمال السينما من أجل فلسطين” التي تدعو بدورها إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وكتبت الفرقة في منشور على إنستغرام الخميس “نناشد كل الموسيقيين ترجمة حزنهم وغضبهم ومساهماتهم الفنية إلى عمل معقول ومتماسك وحيوي لوضع حد لجحيم يتخطى الوصف تتعرض له فلسطين ساعة بعد ساعة”.

بحسب موقعها الإلكتروني تضم مبادرة “لا موسيقى للإبادة” أكثر من 400 فنان وعلامة تجارية عمدوا إلى تفعيل “حظر جغرافي” يمنع الوصول إلى أعمالهم الموسيقية في إسرائيل احتجاجا على حملتها في غزة.

يعطي الموقع إرشادات لكيفية تفعيل الحظر الجغرافي للأغاني بما يجعلها غير متاحة على منصات البث التدفقي في إسرائيل.

وقالت “ماسيف أتاك” إنها طلبت من الشركة التي تدير أعمالها حذف كل أغانيها من سبوتيفاي بسبب استثمارات للرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمنصة السويدية دانيال إك، في شركة دفاع أوروبية ناشئة.

يدير إك شركة استثمارية خاصة قادت تجمّعا لمستثمرين ضخّ في حزيران/يونيو 600 مليون يورو (700 مليون دولار) في شركة هيلسينغ الأوروبية للذكاء الصناعي العسكري وصناعة المسيّرات.

إك هو أيضا رئيس مجلس إدارة “هيلسينغ” التي يشير موقعها الإلكتروني إلى أن مهمّتها تتمثّل في “حماية قيمنا الديموقراطية ومجتمعاتنا المنفتحة”.

وقالت “ماسيف أتاك” التي تنشط منذ زمن في حملات مناهضة للحروب، إن “أموال المعجبين المجنية بعرق الجبين والأعمال الإبداعية للموسيقيين تموّل تقنيات فتاكة”.

في حين طلبت فرانس برس من “سبوتيفاي” التعليق على المعلومات، قال متحدّث باسم المنصة في تصريح لصحيفة غارديان إن سبوتيفاي وهيلسينغ هما “شركتان مستقلتان تماما”، وإن هيلسينغ “لا علاقة لها بغزة”.

وأوضح  بيان صادر عن هيلسينغ أن تقنيتها لا تُستخدم خارج نطاق أوروبا.

وقالت الشركة “إن تقنيتنا تُستخدم في دول أوروبية للردع والدفاع في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا فقط”.

على غرار نشطاء عدة، أشارت “ماسيف أتاك” إلى أن المقاطعة الثقافية لجنوب-إفريقيا إبان الفصل العنصري تشكل مصدر إلهام لتحرّكها ضد إسرائيل.

وقالت “إن التواطؤ مع تلك الدولة كان يُعتبر غير مقبول”.

وشاركت الفرقة في حفل موسيقي كبير في لندن مساء الأربعاء بعنوان “معا من أجل فلسطين”، جمع عددا من كبار الفنانين البريطانيين بما في ذلك فرقة باستيل وبراين إينو ودي جي جايمي إكس إكس.

ادب/ود/ب ق

