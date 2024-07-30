فرنسا تدعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية

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من أحمد الجشتيمي وجون إيريش

الرباط/باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة يوم الثلاثاء إن فرنسا ترى أن مخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة.

ويدور النزاع، الذي تعود جذوره إلى عام 1975، بين المغرب الذي يقول إنه صاحب السيادة على الصحراء الغربية وبين جبهة البوليساريو الممثلة لسكان الإقليم والتي تقول إن المنطقة من حقهم.

وسارت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، على حبل دبلوماسي مشدود بشأن هذه القضية بين الرباط والجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. وأيَد معظم حلفاء فرنسا الغربيين بالفعل خطة المغرب.

وقال ماكرون في رسالته لعاهل المغرب الملك محمد السادس في العيد الوطني للمغرب “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.

وأضاف “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقال إن باريس تعتبر “أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية” وإن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

ورحب الديوان الملكي المغربي في بيان بالإعلان الفرنسي قائلا إنه يشكل “تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان يوم الخميس الماضي إن الجزائر “تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية”، موضحة أن فرنسا أبلغت الجزائر بالقرار قبل ذلك بأيام قليلة.

وجاء في البيان “الجزائر تؤكد أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.

واعترفت الجزائر بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنتها جبهة البوليساريو، كما أيدت خطة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء لتقرير المصير على أن يكون الاستقلال خيارا.

لم يتم إجراء هذا الاستفتاء قط بسبب خلافات حول من يحق لهم التصويت وكيف يجب إجراؤه، ولم يرد هذا الخيار في أحدث قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها حثت الأطراف على العمل معا من أجل حل واقعي.

وقالت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، في عام 2022 إنها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية.

كما تدعم الولايات المتحدة وإسرائيل وممالك عربية سيادة المغرب على المنطقة، حيث فتحت 28 دولة معظمها أفريقية وعربية قنصليات هناك في ما تراه الرباط دعما ملموسا.

وانسحبت جبهة البوليساريو في عام 2020 من اتفاق وقف إطلاق نار توسطت فيه الأمم المتحدة.