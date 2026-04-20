فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى بانكوك تموز/يوليو المقبل

أعلنت فلاي دبي بدء تشغيل رحلاتها إلى مطار دون موينغ الدولي في بانكوك اعتبارا من أول تموز/يوليو 2026، لتصبح بذلك الوجهة الثانية للناقلة في تايلاند إلى جانب كرابي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وذكرت الوكالة أنّ “الناقلة ستشغل رحلة يوميا بين دبي وبانكوك انطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي، مما يعزز بشكل أكبر الربط الجوي بين دبي ومنطقة جنوب شرق آسيا”.

وبالإضافة إلى حضورها في تايلاند، تواصل فلاي دبي توسيع عملياتها في جنوب شرق آسيا، حيث تخدم وجهات شهيرة مثل لانكاوي وبينانغ في ماليزيا.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث قوله إنّ “هذه الخطوة تعكس التزامنا المستمر بتوفير المزيد من خيارات السفر لركابنا، ومع استمرار تعافي الطلب على السفر، فإننا واثقون من مرونة قطاع السياحة”.

