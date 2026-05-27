فنزويلا تفرج عن ضباط متهمين بالتخطيط لإطاحة مادورو

afp_tickers

3دقائق

أفرجت فنزويلا الثلاثاء عن ثمانية ضباط في الجيش كانوا مسجونين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو، في أحدث دفعة من السجناء السياسيين الذين يتم إطلاق سراحهم منذ اعتقاله في عملية أميركية.

وأفرجت فنزويلا عن مئات السجناء السياسيين منذ أن اعتقلت قوات أميركية مادورو في عملية خاطفة في العاصمة كراكاس في كانون الثاني/يناير.

ويرتبط الضباط الثمانية بقضية “المظليين” الفنزويلية، عندما اتُهموا عام 2017 بالتحريض على انقلاب ضد مادورو.

وكان الجنرال راوول بادويل، المساعد المقرب السابق لسلف مادورو، الاشتراكي هوغو تشافيز، من بين المسجونين.

وتوفي بادويل في السجن عام 2021.

وأظهرت لقطات نشرتها منظمة “فورو بينال” غير الحكومية الضباط مرتدين قمصانا صفراء وهم يبكون ويعانقون أفراد عائلاتهم أثناء خروجهم من السجن.

وغادر الجنرال المسجون رامون لوسادا المحكمة على كرسي متحرك، لكنه نهض ليعانق ويقبل الجمع قبل أن يلف علم فنزويلا حول عنقه.

وكتب غونزالو هيميوب، نائب رئيس فورو بينال على إكس “نؤكد إطلاق سراح ضباط المظليين والجنرال لوسادا بعد انقضاء مدة عقوبتهم”.

وأضاف أنهم قضوا في السجن أكثر من تسع سنوات.

ولا تزال ابنتا راوول بادويل، أندرينا ومارغريت، تناضلان من أجل إطلاق سراح شقيقهما المحامي جوسنارس بادويل، الذي سُجن عام 2020 بتهمة التآمر ضد مادورو.

وأُطلق سراح ما يقرب من 800 سجين سياسي منذ كانون الثاني/يناير، بحسب فورو بينال، من بينهم 31 فردا من القوات المسلحة متهمين بالتمرد والخيانة، والذين أُطلق سراحهم بكفالة في شباط/فبراير.

وتقول الحكومة إن 8000 شخص استفادوا من قانون العفو التاريخي الذي أُقر في شباط/فبراير علما بأن معظمهم لم يكونوا في السجن، بل يواجهون إجراءات قانونية.

وحتى يوم الإثنين لا يزال في فنزويلا 409 سجناء سياسيين بحسب فورو بينال.

افس/غد/جك