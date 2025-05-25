فوربس الشرق الأوسط تطلق قمة “بناء المستقبل” في أبوظبي

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تنطلق أعمال النسخة الأولى من قمة “بناء المستقبل” التي تنظمها فوربس الشرق الأوسط الاثنين في بيركلي أبوظبي، بحسب ما أكّدت السبت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشارك في الحدث الذي يجري على مدى يومي 26 و27 أيار/مايو، رواد القطاع العقاري والمستثمرون والمبتكرون والمهندسون المعماريون من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وفق بيان “وام”.

وجاء في البيان أن القمة تسلّط الضوء على أحدث التطورات التي تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة، والبنية التحتية للمدن المستقبلية، والقطاع العقاري، مع التركيز على سبل توظيف هذه التحولات في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ورفاهية.

وسيشارك المتحدثون آخر الابتكارات في مجالات المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والتصميم المستدام، مع التركيز على تطور العمارة الحديثة التي تمزج بين التصميم المراعي للبيئة والحفاظ على الهوية الثقافية، ودمج أحدث التقنيات الذكية.

وتنعقد القمة بشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، مع شركة وان للتطوير العقاري.

م ل