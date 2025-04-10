فون دير لايين: تعليق الرسوم الجمركية “خطوة مهمة” نحو الاستقرار الاقتصادي

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رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية، معتبرة ذلك “خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي”.

وقالت فون دير لايين في بيان إن “وجود ظروف واضحة ويمكن توقّعها أمر ضروري لاستمرار التجارة وعمل سلاسل التوريد”.

وأكدت “التزام الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات بناءة مع الولايات المتحدة” مكررة عرض الاتحاد إعفاء ثنائيا من الرسوم على السيارات وغيرها من السلع الصناعية.

فرضت على الاتحاد الأوروبي رسوم بنسبة 20% في إطار رسوم ترامب الجمركية على دول العالم، وتقوم المفوضية بتحضير ردها علما بأن الاتحاد أوضح أنه يفضل تجنب رد انتقامي.

وبعد إشعال حرب تجارية عالمية الأسبوع الماضي أدت إلى اضطراب الأسواق، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على واردات عشرات الدول والشركاء.

ومن بين تلك الدول والشركاء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة واليابان، ولكن باستثناء الصين التي تواجه الآن حدا أدنى للضريبة بنسبة 10%.

ولا تزال الكتلة الأوروبية خاضعة لرسوم فرضتها الولايات المتحدة سابقا على الصلب والألومنيوم، والتي ردت عليها الأربعاء، وعلى قطاع السيارات.

ودفعت قرارات ترامب التجارية العدوانية وخطابه العدائي ضد الاتحاد الأوروبي بمسؤولي الاتحاد للسعي لتعزيز علاقاتهم التجارية مع دول أخرى بما فيها الهند.

وقالت فون دير لايين “تواصل أوروبا التركيز على تنويع شراكاتها التجارية، والتواصل مع دول تُمثل 87% من التجارة العالمية”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعزز أيضا سوقه الموحدة ويزيل حواجز.

راض/غد/الح