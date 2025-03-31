فيتش تؤكد تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب استمرار حرب غزة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين تصنيف إسرائيل عند “A” وعلى نظرتها المستقبلية السلبية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع المخاطر الناجمة عن الصراع الدائر في قطاع غزة.

وتقيس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى الدين العام للدولة بالمقارنة مع ناتجها المحلي الإجمالي، إذ تشير النسبة الأعلى إلى ارتفاع خطر التخلف عن السداد.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أنها تتوقع أن تظل إسرائيل منخرطة بشكل كبير في غزة في الأمد المتوسط.

قالت إن ضعف وكلاء إيران في الشرق الأوسط عزز وضع إسرائيل رغم احتمال تفجر الأوضاع من وقت لآخر واستمرار التوتر مع طهران.

واقترحت إسرائيل في وقت سابق يوم الاثنين هدنة طويلة في غزة مقابل إعادة حوالي نصف الرهائن المتبقين. واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة في 18 مارس آذار، لينهي بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.