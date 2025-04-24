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فيتنام تعلن بدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة

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بدأت فيتنام والولايات المتحدة مفاوضات بشأن “القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية”، حسبما أعلنت هانوي، وسط تهديد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على منتجاتها الموجهة إلى السوق الأميركية.

وأجرى وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نغوين هونغ ديين اتصالا هاتفيا مساء الأربعاء مع الممثل التجاري للبيت الأبيض جيميسون غرير، حسبما ذكرت الوزارة في بيان صدر بعد الاتصال.

وأشار البيان إلى أنّ “هذه المحادثة مهمة لمناقشة مبادئ ونطاق وخريطة طريق المفاوضات”.

وأكد نغوين هونغ ديين استعداد فيتنام “للتفاوض وحلّ القضايا التي تهم الولايات المتحدة، وإيجاد حلول معقولة لتحقيق المنفعة المتبادلة، بروح المصالح المتناغمة والمخاطر المشتركة”.

من جانبه، أعرب غرير عن أمله في أن “يتوصل البلدان قريبا إلى حلول مناسبة”، وفق البيان.

ووضع الهجوم التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيتنام في موقف صعب خلال الفصل الأول من العام 2025. وتعدّ هذه البلاد مركز تصنيع مهم في جنوب شرق آسيا، كما تعتمد على الصادرات منخفضة التكلفة، وخصوصا إلى الولايات المتحدة.

تعتزم واشنطن فرض رسوم جمركية تصل إلى نسبة 46 في المئة على المنتجات المصنوعة في فيتنام، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول تموز/يوليو. وفي هذه الأثناء، فرضت عليها رسما بنسبة 10 في المئة، على غرار الكثير من دول العالم.

وتأمل الولايات المتحدة في إعادة التوازن إلى التبادلات التجارية مع هانوي. وكانت الأخيرة قد سجّلت فائضا مع واشنطن تجاوز 123 مليار دولار العام الماضي.

وتتهم الإدارة الأميركية فيتنام بمساعدة المنتجات الصينية على التحايل على التعريفات الجمركية التي تستهدف بكين.

تمه-اه/ناش/ح س

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