فيلق القدس: عمليات إسرائيل ستؤدي إلى مساواة المرور في باب المندب بمضيق هرمز

1 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الاثنين إن العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة ستدفع محور المقاومة، في إشارة إلى إيران وحلفائها، إلى مساواة وضع المرور في مضيق باب المندب بنظيره في مضيق هرمز.

وأضاف قاآني “إن شر الصهاينة (إسرائيل) في لبنان وغزة، في ظل الدعم الأمريكي السافر، سيؤكد عزم محور المقاومة على توسيع نطاق الدعم من كلا الجبهتين، واتخاذ خطوات لتفعيل جبهات أخرى، ومساواة وضع حركة المرور في مضيق باب المندب بمضيق هرمز”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )