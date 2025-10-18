في إيران الإسلامية محطة مترو تكريما لمريم العذراء

قد يكون الإسلام الشيعي هو الديانة الرسمية في إيران، ولكن عند دخول محطة مترو “مريم مقدس” الجديدة في طهران، قد تشعر كأنك تدخل كنيسة مسيحية.

صُمّمت محطة “مريم مقدس” (القديسة مريم بالفارسية)، لتكون عملا فنيا لتكريم المسيحيين والسيدة مريم العذراء، بقبّتها المزيّنة بزخارف فارسية وأقواس تستحضر أجواء الكنائس ورسوم دينية.

في نقش بارز داخل ممرّات المحطّة، قُدمت مريم العذراء التي تكرمها الديانتان المسيحية والإسلامية، بعينين مغمضتين وهي تصلّي بينما يعلوها طائر حمام.

وفي مكان آخر، عمل فني لابنها يسوع المسيح الذي يبدو كأنه يحمي ركّاب المحطة.

في إيران، تحظى السيدة مريم العذراء باحترام واسع يعزّز التقارب بين مختلف المؤمنين. كما أنّ اسم مريم من الأكثر شيوعا بين الايرانيات.

وقالت تينا طارق مهر الفنانة التي نفذت هذه الأعمال لوكالة فرانس برس، إنّ “كلّ عنصر مرئي في هذه المحطة مصمّم بحيث يمكن الإدراك، عند المرور بجانبه، أنّ الهدف هو احترام الديانات الأخرى، وخصوصا المسيحية”.

وأضافت خلال زيارة نظّمت للصحافيين السبت، قبل افتتاح المحطة أمام العامة، أنّ “هذا الطائر (الحمامة البيضاء) يرمز إلى الروح القدس. وشجرة الزيتون ترمز إلى السلام والصداقة”.

في الجمهورية الإسلامية، الدولة المتعدّدة الثقافات حيث الإسلام الشيعي هو الدين الرسمي، يعترف الدستور بالإسلام السني والزرادشتية واليهودية والمسيحية، باعتبارها ديانات أقلية، ولكل منها ممثل في البرلمان الإيراني.

وكانت المسيحية موجودة في هذا الجزء من العالم، قبل ظهور الإسلام خلال الفتح العربي لبلاد فارس في القرن السابع للميلاد.

– المرأة و”الطهارة” –

وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني إنّ “هذه المحطة تستحضر المرأة المقدسة التي أيقظت العالم بطهارتها”.

وكتب في منشور على منصة إكس أنّ هذه المحطّة صُممت “لتسليط الضوء على التعايش بين الأديان المقدسة في طهران”.

وليس معروفا ما هو العدد الرسمي للمسيحيين الذين يعيشون في إيران، غير أنّ مصادر مختلفة تقدّره بما بين 130 ألفا ومليون نسمة.

في طهران، تعد كنيسة القديس سركيس التابعة للكنيسة الأرمنية، واحدا من أبرز رموز المدينة.

وتقع بالقرب من محطة المترو الجديدة التي كان قد بدأ العمل فيها قبل عشر سنوات.

وتم افتتاح أول خط مترو في إيران في العام 1999 في طهران، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة والمعروفة باختناقاتها المرورية.

ويبلغ عدد محطات المترو في العاصمة الإيرانية حوالى 160 محطة.

والعديد من هذه المحطات معروفة بتصميمها الفني الذي يمزج بين الهندسة الحديثة والعناصر الفارسية التقليدية.

