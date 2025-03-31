في الذكرى الخمسين لتأسيسها… نجاحات مايكروسوفت وإخفاقاتها بالأرقام

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استحالت “مايكروسوفت” التي أسسها عام 1975 صديقا الطفولة بيل غيتس وبول ألن، إحدى الشركات التكنولوجيا الخمس الكبرى. ومع حلول الذكرى الخمسين لتأسيسها في الرابع من نيسان/أبريل، نستعرض بالأرقام بعض نجاحاتها وإخفاقاتها.

– 365 –

أُطلقت “مايكروسوفت أوفيس”، وهي مجموعة برامج من ابتكار الشركة تتضمّن “وورد” و”باور بوينت” و”إكسل، في العام 1989، وطُرحت في الأسواق بعد عام.

مع مرور الوقت، أصبح “مايكروسوفت أوفيس” البرنامج الحاسوبي المفضّل عالميا.

بعد عقدين، أعادت الشركة إطلاق البرنامج فأسمته “أوفيس 365″ (الذي بات معروفا بـ”مايكروسوفت 365”) وبات قائما على السحابة، مع هيكلية ترخيص ودفع عن طريق نظام اشتراك عبر الإنترنت.

ويتيح البرنامج الذي طُرح في الأسواق عام 2011، للمستهلكين حرية الاختيار، مما جعل الأشخاص الذين لا يستخدمون نظام تشغيل مايكروسوفت (ويندوز) – كمستخدمي “ماك” الذين يستعملون “ماك أو إس” – يشترون ويشغلون “أوفيس 365”.

يبرز الرقم 365 الذي أصبح مرادفا للشركة، ديناميكية ومرونة، إذ أن المنتجات متوفرة في أي مكان على مدار السنة.

في أحدث أرقام فصلية لـ”مايكروسوفت” نُشرت في 29 كانون الثاني/يناير، ذكرت الشركة أنّ عدد مستخدمي “مايكروسوفت 365” بلغ 86,3 مليون مستخدم بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2024.

– 95% –

بلغ متصفح مايكروسوفت “إنترنت إكسبلورر” الذي أُطلق عام 1995، ذروة هيمنته على حصة السوق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كان المتصفح المفضل لما يصل إلى 95% من المستخدمين في العالم، بحسب موقع “ويب سايدر ستوري” المتخصص في تحليلات الويب.

لكن المتصفح عانى من مشاكل مرتبطة بالسلامة، حتى أن مجلة “بي سي وورلد” وصفت النسخة 6 بأنها “البرنامج الأقل أمانا في العالم”.

تراجعت حصة “انترنت إكسبلورر” في السوق تدريجيا مع تحوّل المستخدمين بشكل متزايد إلى متصفحات أخرى مثل “غوغل كروم” و”فايرفوكس”.

في العام 2022، أوقفت “مايكروسوفت” أخيرا “إنترنت إكسبلورر” مستبدلة اياه بـ”مايكروسوفت إيدج” الذي تبلغ حصته في السوق 5,3%، بتأخر كبير عن “كروم” (66,3%) و”سافاري” (18%)، بحسب بيانات “ستاتكاونتر” لشهر شباط/فبراير 2025.

– ثلاثة أشهر –

مع أنّ السنوات الخمسين الأولى من عمر “مايكروسوفت” شهدت نجاحات باهرة، إلا أنها سجلت أيضا عددا لا بأس به من الإخفاقات.

ومن أبرزها جهاز “كين” الذي دخلت “مايكروسوفت” من خلاله عالم الشبكات الاجتماعية على الهواتف المحمولة.

استغرق تطويره عامين ثم أُطلق في السوق الأميركية عام 2010 عبر شركة “فيرايزون”، ولكن بعد نحو ثلاثة أشهر فقط، سحبته الشركة من الأسواق بسبب مبيعاته الضعيفة.

ثم أُلغي الإطلاق الأوروبي المخطط له ودخل “كين” قائمة أسوأ إخفاقات “مايكروسوفت” في التاريخ.

وانضم إلى منتجات أخرى أُجهضت وباتت منسية مثل “زون” Zune، مشغل الموسيقى المحمول الذي أطاح به جهاز “آي بود”، و”بورتريت” Portrait، وهو إصدار مبكر فاشل من “سكايب”.

– 70,5% –

كان “ويندوز”، نظام التشغيل الرائد من “مايكروسوفت”، يعمل على 70,5% من أجهزة الكمبيوتر المكتبية في العالم في شباط/فبراير 2025، متقدّما بفارق كبير على نظام “او اس اكس” لـ”ماك” من “آبل” (15,8 %)، بحسب “ستات كاونتر”.

وقد ساهمت هذه الهيمنة على أجهزة الكمبيوتر العالمية في جعل “مايكروسوفت” – مثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأربع الأخرى “غوغل” و”آبل” و”فيسبوك” و”أمازون”- عرضة للتدقيق من قِبل محققي مكافحة الاحتكار الأميركيين والأوروبيين، مما أدى أحيانا إلى فرض غرامات عالية.

– 2900 مليار دولار –

مع “آبل” و”إنفيديا”، تمتلك “مايكروسوفت” واحدة من أكبر القيم السوقية في العالم، إذ تبلغ نحو 2900 مليار دولار في نهاية آذار/مارس.

– 80 مليار دولار –

من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيُضاف إلى قصة نجاحات “مايكروسوفت” المقبلة.

استثمرت “مايكروسوفت” مبالغ ضخمة في هذا المجال، وهي واحدة من أوائل شركات التكنولوجيا العملاقة التي أقدمت على ذلك، وخصصت 80 مليار دولار للذكاء الاصطناعي بين تموز/يوليو 2024 وتموز/يوليو 2025.

وإحدى شراكاتها الرئيسية في هذا المجال هي مع “اوبن ايه آي”، مبتكرة برنامج “تشات جي بي تي”.

وقد أذهل إطلاق برنامج “ديب سيك” الصيني عام 2025، والذي ابتُكر بتكلفة زهيدة مقارنة بتكلفة أنظمة “اوبن ايه آي”، شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

ومن المجالات الأخرى التي شهدت نموا مهما، خدمة الحوسبة السحابية “أزور” التابعة لـ”مايكروسوفت” والتي تبلغ حصتها السوقية 21%، وتأتي في المرتبة الثانية بعد “أمازون ويب سيرفيسس” (30%)، بحسب مجموعة “سينرجي ريسيرتش غروب”.

ايب-باج/رك/جك