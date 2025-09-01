قادة منطقة أوراسيا يجتمعون الاثنين لحضور مراسم اليوم الأخير من قمة منظمة شنغهاي للتعاون

afp_tickers

4دقائق

يجتمع حوالى 20 من قادة منطقة أوراسيا صباح الاثنين لحضور مراسم يستضيفها الرئيس شي جينبينغ في اليوم الأخير من قمة تاريخية تهدف إلى تعزيز موقع الصين على الصعيد الإقليمي.

وانطلقت قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأحد في مدينة تيانجين في شمال الصين، قبل أيام من عرض عسكري ضخم يقام في العاصمة بكين لمناسبة مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول أعضاء هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروس، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23,5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهي تقدم على أنها قوّة موازنة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتضمّ بلدانها كمّيات كبيرة من مصادر الطاقة.

وخلال “مراسم الافتتاح” الاثنين، سيجتمع القادة جميعهم معا للمرة الأولى في القمة، وسيلقي الرئيس الصيني خطابا.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الأحد بعيدا عن الإعلام رغم أنه يترأس وفدا سياسيا واقتصاديا كبيرا، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الروسية والصينية.

وعقد شي سلسلة من الاجتماعات الثنائية المتتالية مع عدد من القادة من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أحد حلفاء بوتين المقربين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يقوم بأول زيارة له للصين منذ العام 2018.

وقال مودي لشي إن الهند ملتزمة “المضي قدما في علاقاتنا على أساس الثقة المتبادلة والكرامة”.

وتتنافس الصين والهند، وهما الدولتان الأكثر تعدادا للسكان في العالم، على النفوذ في جنوب آسيا، وقد خاضتا اشتباكا حدوديا داميا عام 2020.

لكن العلاقات بين البلدين بدأت تتحسن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما التقى مودي شي للمرة الأولى منذ خمس سنوات في قمة عقدت في روسيا.

– “ثقة متبادلة” –

وتخضع القمّة لتدابير أمنية وعسكرية مشدّدة ونشرت مركبات مصفّحة في بعض الشوارع وقطعت الحركة المرورية في أجزاء كبيرة من تيانجين ونشرت لافتات في الشوارع بالماندرية والروسية تشيد بـ”روحية تيانجين” و”الثقة المتبادلة” بين موسكو وبكين.

وتعدّ هذه القمّة الأكثر أهمّية للمنظمة منذ إنشائها في العام 2001، وتعقد هذه السنة في ظل أزمات متعدّدة تطال أعضاءها بصورة مباشرة، من المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والهند إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، مرورا بالملّف النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات مع نظيره الصيني في بكين الثلاثاء بعد أن يناقش الصراع في أوكرانيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في تيانجين الاثنين والملف النووي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان. ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي في اليوم نفسه.

ودُعي بعض القادة، من بينهم بوتين وبزشكيان، لتمديد إقامتهم حتى الأربعاء لحضور استعراض عسكري ضخم في بكين احتفالا بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان.

ولهذه المناسبة، سيقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة نادرة خارج بلاده للقاء شي في الصين المجاورة.

اسك/الح