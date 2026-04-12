قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة الوفد الإيراني خلال المحادثات
12 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأحد إن وفد بلاده طرح مبادرات “تتطلع للمستقبل” خلال المفاوضات التي جرت في إسلام اباد، لكن الولايات المتحدة لم تكسب ثقة الوفد خلال المحادثات.
وأضاف قاليباف، الذي كان ضمن فريق التفاوض الإيراني، في منشور على منصة إكس “لقد فهمت الولايات المتحدة منطق إيران ومبادئها، وحان الوقت لتقرر ما إذا كان بوسعها كسب ثقتنا أم لا”.
