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قبرص ستمول عودة طالبي اللجوء السوريين إلى ديارهم

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تعتزم قبرص إطلاق برنامج ترحيل للعائلات السورية التي تسحب طلبات اللجوء الخاصة بها، يسمح بموجبه لعضو بالغ واحد بالبقاء في الجزيرة والعمل مع تقديم مبالغ مالية لأفرادها، بحسب ما أعلن وزير الهجرة الخميس.

وقال وزير الهجرة نيكولاس يوانيدس إن الحوافز المالية التي ستبدأ الشهر المقبل، ستتيح للعائلات التي تقدمت بطلبات لجوء أو تلك التي تتمتع بالحماية الدولية، العودة الطوعية إلى سوريا.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الخطة أعدّت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. وتُعدّ قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، إحدى الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد السكان.

وأشار يوانيدس إلى أن سوريا “تمر بمرحلة انتقالية دقيقة” بعد إطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

وتابع أن “نجاح إعادة الإعمار يعتمد على الإرادة السياسية والتعاون الدولي والأهم من ذلك المشاركة الفعالة من الشعب السوري نفسه”.

وتقول السلطات القبرصية إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن حوالى 2400 عادوا إلى ديارهم.

ويسمح برنامج الترحيل الجديد الذي سيكون ساريا بين 2 حزيران/يونيو و31 آب/أغسطس، لشخص واحد من كل عائلة بالحصول على تصريح خاص للإقامة والعمل صالح لعامين.

وسيحصل أفراد العائلة العائدون على ألفَي يورو للشريك وألف يورو لكل طفل.

ومنحت قبرص حق اللجوء لآلاف السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

وتقع الجزيرة على مسافة أقل من مئتَي كيلومتر من السواحل السورية واللبنانية، وتشكل منذ زمن طويل طريقا للاجئين الذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.

تشخ/الح/ب ق

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