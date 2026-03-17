قرقاش: الإمارات قد تشارك في جهد دولي لتأمين مضيق هرمز بقيادة أمريكا

reuters_tickers
تل أبيب 17 مارس آذار (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات اليوم الثلاثاء إن بلاده قد تنضم إلى جهود دولية تقودها الولايات المتحدة لضمان سلامة مضيق هرمز وأمنه، لكنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق بعد على خطة رسمية وأن المحادثات جارية.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية عبر الإنترنت نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي، قال قرقاش “تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية ضمان تدفق التجارة وتدفق الطاقة”.

وذكر قرقاش أيضا أن بمجرد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ستكون هناك حاجة إلى ترتيب لضمان عدم تمكن إيران من استخدام برنامجيها النووي أو الصاروخي أو طائراتها المسيرة “لإرهاب المنطقة”.

وتتزايد المخاوف إزاء أمن الملاحة عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعليا، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحشد الدول لنشر سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد عبدالحميد مكاوي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

