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قطر: إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال المشترك مع إيران بعد قصف إسرائيلي

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دبي (رويترز) – قالت قطر يوم الثلاثاء إن إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال/بارس الجنوبي وإن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي، وذلك بعدما قصفت إسرائيل الحقل يوم السبت مما دفع إيران إلى تعليق إنتاجها جزئيا عقب اندلاع حريق.

وتتشارك قطر، ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، مع إيران حقل بارس الجنوبي للغاز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “قلنا بخصوص حقل فارس هذه خطوة غير محسوبة… الشركات العاملة في الحقول هي شركات دولية، فهناك وجود عالمي خاصة في حقل الشمال، حتى الآن إمدادات الغاز تمشي بشكل طبيعي”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في الدوحة “لكن الاستهداف غير المحسوب يشكل قلقا للجميع حول إمدادات الغاز”.

ويقع حقل الشمال/بارس الجنوبي قبالة سواحل إقليم بوشهر في جنوب إيران، وينتج أكبر كمية من الغاز في البلاد.

ولم تنج البنية التحتية للطاقة سواء في إسرائيل أو إيران من أضرار الصراع بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد “نهاية حقيقية” للمشكلة النووية مع إيران، وأشار إلى أنه ربما يرسل اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين للقاء مسؤولين إيرانيين مع دخول الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران يومها الخامس.

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