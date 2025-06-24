قطر: ندوب شابت العلاقات مع إيران بعد إطلاقها صواريخ على أراضينا

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الدوحة (رويترز) – قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء إن العلاقات مع إيران تضررت بسبب إطلاقها صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في قطر، لكنه عبر عن أمله في أن تعود العلاقات إلى طبيعتها.

وردت إيران على مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الجوية التي تشنها إسرائيل عليها بإطلاق صواريخ يوم الاثنين على قاعدة العُديد الجوية، لكن لم تقع أي إصابات لأن طهران أصدرت تحذيرا مسبقا، وأعلنت واشنطن وقف إطلاق النار بعد ذلك بساعات.

وكثيرا ما تلعب قطر دور الوسيط في صراعات بالمنطقة، بما في ذلك المواجهة بين إيران والولايات المتحدة والحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني في الدوحة “ما حدث سيترك بالتأكيد ندوبا على العلاقة (مع إيران)، لكنني آمل في أن يتعلم الجميع درسا مفاده أنه لا ينبغي انتهاك هذا النوع من علاقات الجوار ولا ينبغي تقويضها”.

وأضاف “الشراكة بين قطر والولايات المتحدة تنمو بقوة… وآمل في أن تعود العلاقات الجيدة مع إيران إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن”.

وذكر أن قطر تواصلت مع إيران بناء على طلب واشنطن للمساعدة في تسهيل وقف إطلاق النار.

واستطرد يقول “نتمنى أن يستمر وقف إطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه، ونحث الجانبين الأمريكي والإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي شامل، وهو ما سعت إليه دولة قطر باستمرار”.

وأضاف أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عبر عن أسفه لاستهداف طهران قاعدة عسكرية في قطر ردا على الضربات الأمريكية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.