قطر وأمريكا على وشك إبرام اتفاق دفاعي بعد هجوم إسرائيل على الدوحة

reuters_tickers

4دقائق

من سايمون لويس وآندرو ميلز وجنى شقير

الدوحة (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن قطر والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق معزّز للتعاون الدفاعي، وذلك بعد هجوم شنته إسرائيل الأسبوع الماضي واستهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر وقوبل بتنديد واسع.

وقال روبيو خلال مغادرته تل أبيب متوجها للدوحة “لدينا شراكة وثيقة مع القطريين. في الواقع، لدينا اتفاقية تعاون دفاعي معززة، نعمل عليها، ونحن على وشك وضع اللمسات النهائية عليها”.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن روبيو التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وناقشا التعاون الدفاعي.

وقال في إفادة بعد زيارة روبيو “هذا الهجوم (الإسرائيلي)، بطبيعة الحال، يعجل الحاجة إلى تجديد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بيننا وبين الولايات المتحدة. إنه ليس أمرا جديدا في حد ذاته، ولكنه جرى التعجيل به بالتأكيد”.

* قطر تستضيف أكبر قاعدة أمريكية بالشرق الأوسط

كان للهجوم على قطر حساسية خاصة بالنظر لكونها حليفة وثيقة للولايات المتحدة وتوجد بها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وتستضيف قطر محادثات لوقف إطلاق النار وتقوم بدور وساطة، إلى جانب مصر، منذ اندلاع حرب غزة قبل نحو عامين.

وعندما سئل عن جهود الوساطة في ضوء هجوم الدوحة، قال الأنصاري “نركز حاليا على حماية سيادتنا ولن ننظر في قضايا أخرى لحين حل هذه القضية”.

وذكر الديوان الأميري في بيان لاحق أن الشيخ تميم ناقش مع روبيو “مستقبل الجهود الدبلوماسية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى (المحتجزين الفلسطينيين)”.

وأضاف الديوان أنهما بحثا أيضا “تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة”.

* ترامب “مستاء” من الضربة الإسرائيلية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة للدوحة في مايو أيار أن واشنطن ستحمي قطر إذا تعرضت لهجوم. وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يبلغه مسبقا بالهجوم.

وعبر ترامب عن استيائه من الهجوم الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه عمل أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

وسعى ترامب إلى طمأنة القطريين بأن مثل هذا الهجوم لن يتكرر، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في نيويورك يوم الجمعة.

ودعا روبيو قطر إلى مواصلة دور الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة، وقال إن هناك “نافذة زمنية قصيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق”.

وأضاف روبيو “إذا كانت هناك دولة في العالم قادرة على المساعدة في الوساطة، فهي قطر. إنهم من يستطيعون القيام بذلك”.

ووصفت قطر الهجوم الإسرائيلي بأنه “جبان وغادر”، لكنها أكدت أنه لن يثنيها عن الاضطلاع بمهام الوساطة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وهدد نتنياهو يوم الاثنين في مؤتمر صحفي مع روبيو بمهاجمة قادة حماس “أينما كانوا”، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة عربية إسلامية استثنائية بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر.

(إعداد محمد عطية ومروة غريب وعلي خفاجي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)