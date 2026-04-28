قمة خليجية في جدة لبحث الرد على ضربات إيران

28 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ترأس قمة تشاورية لمجلس التعاون الخليجي في جدة اليوم الثلاثاء، في أول اجتماع بالحضور المباشر لقادة الخليج منذ أن أصبحت دولهم جبهة في حرب إيران قبل شهرين.

وقال مسؤول خليجي، طلب عدم نشر اسمه، إن الاجتماع يهدف إلى صياغة رد على آلاف الهجمات التي شنتها طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بتوجيه ضربات إلى إيران في 28 فبراير شباط.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية أن القمة تناولت “عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها”.

وأدت الحرب إلى تضرر بنية تحتية مهمة للطاقة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، واستهدفت أيضا الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة وبنية تحتية مدنية أخرى، فضلا عن منشآت عسكرية.

وتراجعت الهجمات منذ سريان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الثامن من أبريل نيسان، لكن عواصم دول الخليج لا تزال تخشى استئناف الحرب، في ظل عدم توصل المحادثات الأمريكية الإيرانية حتى الآن إلى نتائج حاسمة بشأن اتفاق دائم لإنهاء الصراع.

وأفادت وسائل إعلام حكومية سعودية بمشاركة أمير قطر وولي عهد الكويت وملك البحرين ووزير خارجية الإمارات في القمة. ولم يتضح من مثل سلطنة عمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب السعودية، حيث يوجد مقر المجلس.

وواجه مجلس التعاون الخليجي بعض الانتقادات من الإمارات بشأن ما وصفته برد فعل ضعيف إزاء الحرب.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في ملتقى عقد في دبي أمس الاثنين “صحيح أنه لوجستيا موقف دول مجلس التعاون دعمت بعضها… لكن من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية أعتقد أن الموقف كان الأضعف تاريخيا”.

وأضاف “أتوقع مثل هذا الموقف الضعيف من الجامعة العربية ولا أستغربه، لكني لا أتوقعه من مجلس التعاون وأستغربه”.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وتيمور أزهري – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )