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كأس دبي العالمي للخيل 2026 يحتفل بنسخته الـ30 في 28 آذار/مارس

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن برنامج موسم “كرنفال دبي لسباقات الخيل 2025-2026” بانطلاق فعالياته في 7 تشرين الأول/نوفمبر 2025، وتُختتم في 28 آذار/مارس 2026 بإقامة النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، أحد أبرز وأغلى سباقات الخيل في العالم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ الكرنفال يتضمن 17 أمسية سباق متميزة على مضمار “ميدان” في دبي.

وأكد النادي أن النسخة المقبلة من كأس دبي العالمي تمثل محطة تاريخية في مناسبة مرور 30 عاما على انطلاق البطولة الأولى في عام 1996، حيث ينتظر عشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم ليلة احتفالية استثنائية على مضمار ميدان.

ويتميز الموسم الجديد بأربع أمسيات رئيسية، هي “فستيف فرايداي” في 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، و”فاشن فرايداي” في 23 كانون الثاني/يناير 2026، و”الإمارات سوبر ساترداي” في 28 شباط/فبراير 2026، و”كأس دبي العالمي” في 28 آذار/مارس 2026 في ختام الموسم.

هت/الح

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