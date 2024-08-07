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كاثاي باسيفيك تطلب شراء 30 طائرة ايرباص بقيمة 11 مليار دولار أميركي

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أعلنت شركة طيران كاثاي باسيفيك ومقرها هونغ كونغ الأربعاء أنها طلبت ما لا يقل عن 30 طائرة إيرباص من طراز ايه 330 بقيمة 11 مليار دولار.

واكدت الشركة في بيان أن كاثاي باسيفيك حصلت في إطار هذه الصفقة على خيار لشراء “30 طائرة ايرباص إضافية من طراز ايه 330”. 

وتعزز هذه الطلبية أسطول كاثاي باسيفيك الذي يضم أكثر من 230 طائرة مخصصة بشكل أساسي لنقل الركاب. ومن المقرر أن يتم تسليمها بحلول نهاية 2031.

وكانت الشركة قد تعهدت استعادة قدرتها على نقل الركاب لمستوى ما قبل الوباء بحلول مطلع 2025.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 6,4 مليار دولار أميركي للنصف الأول من 2024، أي بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانتعش قطاع النقل الجوي في هونغ كونغ بعد سنوات عصيبة مرتبطة بالوباء.

وتسعى شركة كاثاي باسيفيك للحاق بالمنافسين الإقليميين مثل الخطوط الجوية السنغافورية في ظل نقص العمالة.

انخفض سهم كاثاي باسيفيك لأكثر من 1 بالمئة في تعاملات بعد ظهر الأربعاء في بورصة هونغ كونغ.

دهس/ريم/غد

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