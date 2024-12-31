كوريا الجنوبية تنظر في قانونية بناء حاجز إسمنتي تسبب في تحطم الطائرة المنكوبة

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية الثلاثاء أنها ستنظر في اللوائح التنظيمية المتعلقة بجدار إسمنتي شُيد في نهاية مدرج مطار موان، واصطدمت به طائرة تابعة لشركة “جيجو إير” أثناء هبوطها، ما تسبب في تحطمها ومقتل 179 شخصا.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة “جيجو” للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلاند، هم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم. وأطلقت نداء تحذيريا قبل أن تحط من دون عجلات على مدرج المطار، وانزلقت الى أن اصطدمت بحاجز وتحولت إلى كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.

والثلاثاء، سلمت الجثامين الأولى لضحايا تحطم طائرة بوينغ 737-800 ، في أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد، للعائلات، في حين يحاول المحققون الكشف عن ملابسات الحادثة.

بدأت السلطات الكورية الجنوبية بفحص الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من حطام الطائرة، بحسب نائب وزير الطيران جو جونغ-وان، مع وصول محققين أميركيين، بعضهم من شركة بوينغ، إلى موقع الحادث في موان (جنوب غرب).

واعتبر الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانغ-موك الذي تولى مهماته الجمعة في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها سيول، أن المأساة “نقطة تحول” لبلاده، داعيا إلى إصلاح شامل لأنظمة أمن الطيران.

– فرضيات –

واثيرت فرضية الاصطدام بطيور، وهو أمر يؤرق الطيارين، لتفسير الحادث. وأطلق برج مراقبة مطار موان تحذيرا بهذا المعنى إلى طاقم الطائرة قبل ثلاث دقائق من تحطمها. كما أرسل قائد الطائرة نداء استغاثة قبل الهبوط الاضطراري.

ومن الممكن أن تفقد المحركات النفاثة قوتها، حتى انها قد تتوقف تماما، بعد ابتلاع الطائر.

لكن انتقادات طالت تصميم المطار وبشكل خاص وجود الجدار الذي اصطدمت به الطائرة في نهاية المدرج.

وردا على سؤال عن جواز بناء جدار اسمنتي عند نهاية المدرج، قال كيم هونغ-راك، مسؤول اللوائح التنظيمية للمطارات، الثلاثاء، إن الحكومة “ستدرس اللوائح ذات الصلة وتطبيقها”.

واشار نائب وزير الطيران المدني إلى أن “لجنة التحقيق في الحادث تنوي إجراء تحقيق معمق لتحديد ما إذا كان هذا البناء قد أدى إلى تفاقم الأضرار”.

وحذر من أنه “في هذه المرحلة، من المهم عدم التركيز على عامل معين باعتباره السبب النهائي للحادث”، موضحا أن المحققين يدرسون “جميع الفرضيات المحتملة للتوصل إلى تحقيق معمق”.

وقال كيم كوانغ-إيل، وهو طيار سابق وأستاذ علوم الطيران في جامعة سيلا، “عادة، لا يقام عائق صلب في نهاية المدرج”.

– حداد وطني –

أعلنت السلطات الحداد سبعة أيام، من الاثنين حتى الأحد ضمنا.

في موقع الحادث، ينشغل المحققون قرب المقصورة في حين يجول جنود حول المطار، بين الرسائل التي تركت للضحايا.

وكُتب في إحدى الرسائل “إلى قائد الطائرة والمشرف وأفراد الطاقم، شكرا جزيلا لأنكم بذلتم قصارى جهدكم لإنقاذ الركاب. أصلي من أجل راحتكم الأبدية”.

فقدت عائلة تسعة أفراد في هذه الكارثة، بحسب قناة “كي بي سي” المحلية.

وكان على متن الطائرة رجل يبلغ 78 عاما، هو الأكبر سنا بين الركاب، سافر مع زوجته وابنتيه وأحد أصهاره وأربعة أحفاد، لأول مرة إلى الخارج للاحتفال بعيد ميلاده، بحسب القناة.

ونجا صهر الرجل الذي لم يستطع الانضمام إليهم.

وأقيمت مواقع تذكارية عبر البلاد، بما في ذلك في سيول. وفي مطار موان، تجمعت عائلات الثلاثاء لإنشاء موقع تذكاري جديد محاط بالزهور البيضاء والسوداء.

كجك-هس/الح-ريم/ب ق