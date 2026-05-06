كييف تتهم موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد بشن هجمات بمسيرات وصواريخ

afp_tickers

2دقائق

اتهمت أوكرانيا الأربعاء روسيا بأنها انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنته كييف من جانب واحد، بشنّ هجمات على مدن أوكرانية مستخدمة 108 مسيّرات وثلاثة صواريخ، على ما قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا.

وكان مطلب أوكرانيا بوقف إطلاق النار قوبل برفض روسي.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “يُظهر ذلك أنّ روسيا ترفض السلام، وأنّ دعواتها الزائفة لوقف إطلاق النار في 9 أيار/مايو لا تمت للدبلوماسية بصلة”، مضيفا ان الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين لا يهتم إلا بالاستعراضات العسكرية، لا بأرواح البشر”، في إشارة إلى دعوة الكرملين من جانب واحد لوقف القتال لمناسبة الاستعراض العسكري الروسي الذي يُقام في 9 أيار/مايو.

وأوضح سيبيغا أنّ الهجمات استمرت طوال الليل، بما في ذلك ضربات استهدفت فجرا خاركيف وزابوريجيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية من جانبها أنها أسقطت 53 مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها بين الساعة التاسعة مساء والسابعة صباحا بتوقيت موسكو.

مع ذلك، لا يتيح الحيّز الزمني تأكيد أو نفي ما إذا كانت كييف قد انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنته.

والاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هدنة ردا على اقتراح بوتين وقف إطلاق النار لمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

والثلاثاء، أي قبل يوم من سريان وقف إطلاق النار الذي اقترحته كييف، شنّت روسيا ضربات على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها السلطات المحلية الأربعاء.

وفي حين كرر مطالبته وقف الهجمات الروسية، حذر زيلينسكي من أن كييف سترد “بشكل متكافئ” على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.

بور-جبر/رك/جك