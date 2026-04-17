لاعبتان من المنتخب الإيراني لكرة القدم تعبران عن “الأمل في المستقبل” في استراليا

قالت لاعبتان من المنتخب الإيراني لكرة القدم طلبتا اللجوء الشهر الماضي خلال كأس آسيا للسيدات، إن الدعم الذي تلقتاه في أستراليا منحهما الأمل في العيش بأمان والعودة للعبتهما.

وطلب سبعة أعضاء من الوفد الإيراني الذي تواجد في استراليا لخوض كأس آسيا اللجوء بعد أن وُصفت اللاعبات بـ”الخائنات” في بلدهن لرفضهن أداء النشيد الوطني خلال البطولة القارية عقب اندلاع حرب الشرق الأوسط.

وفيما أحرجت حركة الفريق قادة إيران ولاقت إشادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجع خمسة أعضاء من الوفد وعادوا إلى بلدهم.

ولم تبقَ سوى فاطمة باسندده وعاطفة رمضاني زاده، علما بأن ناشطين اتهموا السلطات الإيرانية بالضغط على عائلات اللاعبتين واستدعاء والديهما للاستجواب.

وفي بيان مشترك شكرت اللاعبتان الحكومة الأسترالية على “منحنا الحماية الإنسانية والملاذ الآمن في هذا البلد الجميل”.

وقالتا إنّ “التعاطف والدعم الذي تلقيناه خلال هذه الفترة العصيبة قد منحنا الأمل في مستقبل نعيش فيه ونتنافس بأمان”.

وعبرتا عن “شديد الامتنان لكرم الجالية الإيرانية في أستراليا وحفاوة استقبالها. لقد جعلنا دعمكم نشعر بالترحيب، وخفّف عنا الشعور بالوحدة ونحن نخوض هذه المرحلة الانتقالية”.

وتابعتا “في هذه المرحلة، ينصبّ تركيزنا الأساسي على سلامتنا وصحتنا، وعلى بدء عملية إعادة بناء حياتنا”.

وأكدتا “نحن رياضيتان محترفتان وما زال حلمنا هو مواصلة مسيرتنا الرياضية هنا في أستراليا”.

بعد أسبوع من طلب اللجوء التُقطت صور للاعبتين وهما تبتسمان وتتدربان مع نادي بريزبان رور الأسترالي. ولم تُشاهدا منذ ذلك الحين وتقيمان في مكان لم يٌكشف عنه.

ولا يُعرف مصير باقي أعضاء الوفد الذين عادوا لإيران.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس اللاعبات اللواتي عُدن، لدى عبورهن تركيا إلى إيران على متن حافلة، مرتديات الزي الرياضي للمنتخب الوطني وشعرهن مغطى.

بعد ذلك بوقت قصير صرّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة إكس أن “اللاعبات وفريق الدعم المرافق هم “أبناء الوطن، والشعب الإيراني يحتضنهم”.

وأضاف أن عودتهم “خيبت آمال أعداء إيران، ولم يستسلموا لخداع وترهيب عناصر معادية لإيران”.

