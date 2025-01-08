لندن تحظر إعلانات موقع استثماري إسلامي باعتبارها “مسيئة”

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حظرت هيئة تنظيمية بريطانية نشر ملصقات دعائية لمنصة استثمارية إسلامية تظهر اوراقا نقدية باليورو والدولار تحترق، في شبكة النقل في لندن، معتبرة إياها “مسيئة للغاية”.

جاء في قرار هيئة تنظيم الإعلانات البريطانية الذي نشر الأربعاء “قد ينظر الأشخاص المتحدرون من الولايات المتحدة أو دول منطقة اليورو إلى عملة بلادهم على أنها ذات أهمية ثقافية وترمز إلى هويتهم الوطنية”.

وأضافت “اعتبرنا أن حرق اوراق نقدية قد يسيء إلى بعض الجماهير بشكل كبير. لذلك استنتجنا بأن الإعلانات قد تكون مسيئة بشكل خطير”.

وتظهر إعلانات منصة “واحد انفست” داعية أو مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي السابق حبيب نورماغوميدوف وهو يشير بإصبعه إلى السماء محاطا بأوراق نقدية مشتعلة مع شعارات “شاركوا في الثورة النقدية” أو “أنهوا الاستغلال” أو “ابتعدوا عن +الربا+”.

وتقول “واحد انفست” على موقعها إنها تقدم “استثمارات حلال” تتوافق مع “أدق المبادئ الإسلامية”.

وردت الشركة على قرار الهيئة التنظيمية “ندرك أن الصور التي ظهرت في حملتنا قد تثير ردود فعل عنيفة”.

وتابعت “كان الهدف من صورنا تسليط الضوء بصريا ومجازيا على تأثير التضخم على المدخرات. يختار العديد من عملائنا عدم الحصول على فائدة بسبب الحظر الديني لكنهم مع ذلك يشعرون بآثار التضخم التي +تحرق+ قدرتهم الشرائية”.

وذكرت الهيئة أنه “مع الدولارات الأميركية أظهرت الإعلانات (…) عبارة +الولايات المتحدة الأميركية+ تشتعل”.

وتقول إنها تلقت 75 شكوى بعد نشر هذه الإعلانات في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر في وسائل النقل في لندن وخاصة مترو الأنفاق.

زاب/ليل/ود