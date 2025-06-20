لندن تسحب الموظفين البريطانيين من سفارتها بإيران مؤقتا

reuters_tickers

1دقيقة

لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الجمعة إنها ستسحب موظفيها البريطانيين من سفارتها في إيران مؤقتا نظرا للوضع الأمني ​​الراهن هناك.

وقالت على صفحة نصائح السفر الخاصة بإيران على موقعها الإلكتروني “اتخذنا إجراء احترازيا بسحب الموظفين البريطانيين من إيران مؤقتا. سفارتنا تواصل العمل عن بُعد”.

واندلع الصراع بين إيران وإسرائيل يوم الجمعة الماضي بعد أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية على إيران، التي ردت بهجمات صاروخية.

وحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الطرفين على إيجاد حل دبلوماسي، وهو موجود في جنيف يوم الجمعة لإجراء محادثات نووية مع إيران ونظراء أوروبيين.