لوحة نادرة لبانكسي بيعت بأكثر من 4 ملايين جنيه استرليني

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بيعت لقاء نحو 4,3 ملايين جنيه استرليني (أكثر من 5,3 ملايين دولار)الثلاثاء لوحة نادرة لفنان الشارع الشهير بانكسي، مستوحاة من عمل شهير للرسام الاسكتلندي المتوفى أخيرا جاك فيتريانو، على ما أعلنت دار “سوذبيز” للمزادات.

وتحمل اللوحة الزيتية التي باعتها الدار مساء الثلاثاء في العاصمة البريطانية عنوان “كرود أويل Crude Oil (فيتريانو)” وأحيانا تُطلَق عليها تسمية “توكسيك بيتش” Toxic beach.

وعُرضت هذه اللوحة للمرة الأولى في المعرض الكبير لبانكسي عام 2005.

وصودف أن مزاد “سوذبيز” الثلاثاء أقيم غداة الإعلان عن وفاة الرسام جاك فيتريانو، الذي كان ملهما لبانكسي. وعُثِر على جثة الرسام البالغ 73 عاما السبت في شقته في مدينة نيس في جنوب فرنسا. وكان هذا الفنان العصامي يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور، لكنّ الأوساط الفنية كانت تنبذه.

ومع أن بانكسي اشتهر بشكل أساسي برسوم الاستنسل التي ينشرها في شوارع العالم وتثير ضجة كبيرة في كل مرة، يتضمن نتاجه الفني أيضا لوحات ومنحوتات.

لكنّ هذه الأعمال بقيت محجوبة بهالة أعماله من رسوم الشارع، التي اكتسب بعضها شهرة واسعة.

-أرقام قياسية-

وحققت أعمال الفنان الذي لا تزال هويته الحقيقية غامضة، عشرات الملايين من الدولارات، ما جعله واحدا من أشهر الفنانين البريطانيين في العالم.

ولا تقتصر أعمال بانكسي على كونها جذابة بصريا فحسب، بل تحمل في كثير من الأحيان أفكارا قوية ومستفزة، إذ يتناول فيها قضايا كالحرب والرأسمالية والرقابة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتُعَدّ لوحة “كرود أويل” محاكاة ساخرة للوحة “ذي سينغينغ باتلر” The Singing Butler لجاك فيتريانو التي تمثّل زوجين يرقصان على الشاطئ، وتتمتع بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة.

إلا أن نسخة بانكسي ليست بهذا القدر من الرومانسية، إذ تعكّر سفينة تغرق في الخلفية مشهد رقصة الزوجين.

أما الخادمة التي تحمل مظلة، فاستعيض عنها برجلين يرتديان بزتين واقيتين يعملان على تحميل برميل يحتوي على محتويات سامة.

وأوضحت دار “سوذبيز” في بيان أصدرته قبل المزاد أن “بانكسي استخدم روح الدعابة والسخرية التي يتميز بها لإنتاج صورة تتناول قضايا رئيسية في القرن الحادي والعشرين، كالبيئة والتلوث والرأسمالية”.

ومع أن نسخة فنان الشارع بيعت بأكثر من تخمينها الأصلي البالغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، بقي ثمنها أقل بكثير من أرقامه القياسية السابقة كفنان غرافيتي.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2021، ارتفع إلى 18,6 مليون جنيه استرليني (24,9 مليون دولار) سعر لوحته “الفتاة مع البالون” التي تمزّقت ذاتيا بصورة جزئية خلال مزاد وأعيدت تسميتها “الحب في سلة المهملات” .

وتجاوز سعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي، وهي لوحة بعنوان “غايم تشاينجر” (تغيير المعادلة) تكرّم أفراد الطواقم العلاجية كانت قد بيعت في آذار/مارس من العام نفسه في مقابل 16,75 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار) وذهب ريعها للهيئة الصحية البريطانية.

وكانت لوحة “كرود أويل” ضمن مجموعة الموسيقي الأميركي مارك هوبوس، المؤسس المشارك لفرقة البانك “بلينك-182” (Blink-182)، حصل عليها المغني الأميركي وزوجته عام 2011.

وقال هوبوس في البيان “لقد أحببنا هذه اللوحة منذ اللحظة التي رأيناها فيها. يظهر بشكل لا لبس فيه أنها عمل لبانكسي، لكنّها مختلفة. (…) هذه اللوحة تعني الكثير لنا وكانت جزءا استثنائيا من حياتنا”.

وسيتم التبرع بجزء من ريع المزاد لجمعيتين خيريتين طبيتين في لوس أنجليس ولمؤسسة “كاليفورنيا فاير فاوندايشن”، بعد الحرائق الأخيرة التي اجتاحت المنطقة.

أدم/ب ح/دص