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ليبيا تحبط محاولة لتهريب 100 كيلوجرام من الذهب و1.5 مليون يورو

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طرابلس (رويترز) – قال جهاز الأمن الداخلي في‭ ‬ليبيا يوم السبت إنه أحبط محاولة لتهريب 100 كيلوجرام من الذهب و1.5 مليون يورو في مطار مصراتة الدولي خلال إجراءات التفتيش على حقائب المسافرين المتجهين إلى تركيا.

وأضاف الجهاز الأمني على صفحته على فيسبوك أنه تم العثور على سبائك الذهب في ثلاث حقائب بينما كانت النقود في حقيبة واحدة.

وعرض جهاز الأمن عددا من الصور للحقائب التي تحتوي على سبائك الذهب وعملات اليورو‭‭ ‬‬النقدية.

وتبعد مدينة مصراتة الساحلية حوالي 200 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.

وقال جهاز الأمن إنه تم إلقاء القبض على “المسؤولين عن هذه الحقائب”.

وفي مايو أيار، قال النائب العام في طرابلس إنه أمر بإلقاء القبض على مدير عام مصلحة الجمارك ومسؤولين آخرين في مطار مصراتة الدولي بسبب التآمر لتهريب ما يقرب من 26 ألف كيلوجرام من الذهب.

ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى انقسام في 2014 بين فصائل في الشرق وأخرى في الغرب.

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