ليبيا تعثر على 17 جثة يعتقد أنها لمهاجرين على الساحل

طرابلس 18 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسعفون في طرابلس اليوم السبت إن ما لا يقل عن 17 جثة يعتقد أنها لمهاجرين تم انتشالها في الأيام القليلة الماضية من شواطئ بالقرب من بلدة ساحلية غربي العاصمة الليبية.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة إن الجثث انتشلت من على سواحل زوارة، على بعد نحو 117 كيلومترا إلى الغرب من طرابلس.

وأضاف المركز “تم دفن إجمالي 14 جثمانا، وفق الإجراءات المتبعة وبما يحفظ كرامة المتوفين… جرى نقل جثمان واحد إلى مدينة طرابلس بعد التعرف على هويته، وهو لمواطن من الجنسية البنجلاديشية، حيث تم استلامه من قبل ذويه”. ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل بشأن الجثتين المتبقيتين.

وأظهرت الصور المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك مسعفين يضعون الجثث في أكياس بلاستيكية بيضاء قبل وضعها في سيارات الإسعاف.

صارت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر والراغبين في الوصول إلى أوروبا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)