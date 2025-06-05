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مؤسسة غزة الإنسانية: سنعيد فتح مركزين لتوزيع المساعدات يوم الخميس

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دبي (رويترز) – أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في بيان أنها ستعيد فتح مركزين لتوزيع المساعدات يوم الخميس في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في وقت سابق إن مواقعها لن تفتح في موعدها المعتاد بسبب عمليات صيانة وإصلاح. ولم تذكر وقتا لاستئناف عمليات توزيع المساعدات.

وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات الأسبوع الماضي وتعرضت لانتقادات حادة من منظمات إغاثة من بينها الأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي للقطاع استمر 11 أسبوعا.

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