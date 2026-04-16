The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ماديار يقرر تغيير مقر رئاسة الوزراء في المجر تجاوزا لإرث أوربان

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن بيتر ماديار، الفائز في انتخابات المجر، الخميس أنه لن يحكم مثل سلفه القومي فيكتور أوربان من دير الكرمليين، وهو مكان تعتبره المعارضة رمزا لإساءة استخدام السلطة.

وقال على فيسبوك بعد فوز حزبه بالغالبية البرلمانية في انتخابات الأحد “سيتم نقل مكتب رئيس الوزراء مجددا إلى مبنى وزاري قرب البرلمان”.

كان الدير الذي يعود للقرن الثامن عشر، والمطل على نهر الدانوب على تل بودا المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مركزا ثقافيا لفترة طويلة قبل أن تأخذه الحكومة في عام 2014 وينتقل إليه فيكتور أوربان في عام 2019.

وقد أراد أوربان بتلك الخطوة أيضا محو إرث النظام الشيوعي السابق الذي نقل السلطة السياسية إلى بست حيث يقع البرلمان.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته يستقبل ضيوفه الأجانب على شرفة المبنى أمام المنظر الخلاب الذي صار مغلقا أمام العامة.

بمرور الوقت، أصبح المكان بالنسبة للمعارضة رمزا لسلطة منغلقة ومنقطعة عن المجريين.

وسينعقد البرلمان المجري الجديد في أوائل أيار/مايو في جلسة يتم خلالها تعيين بيتر ماديار الذي وعد بـ”تغيير النظام”. 

بفضل حصول حزبه “تيسا” على ثلثي مقاعد البرلمان، أصبح ماديار في وضع يسمح له بتعديل الدستور، بهدف معلن هو تعزيز الديموقراطية، كما يطالب الاتحاد الأوروبي.

روس-بغ/ح س/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

