ماديار يقرر تغيير مقر رئاسة الوزراء في المجر تجاوزا لإرث أوربان

afp_tickers

2دقائق

أعلن بيتر ماديار، الفائز في انتخابات المجر، الخميس أنه لن يحكم مثل سلفه القومي فيكتور أوربان من دير الكرمليين، وهو مكان تعتبره المعارضة رمزا لإساءة استخدام السلطة.

وقال على فيسبوك بعد فوز حزبه بالغالبية البرلمانية في انتخابات الأحد “سيتم نقل مكتب رئيس الوزراء مجددا إلى مبنى وزاري قرب البرلمان”.

كان الدير الذي يعود للقرن الثامن عشر، والمطل على نهر الدانوب على تل بودا المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مركزا ثقافيا لفترة طويلة قبل أن تأخذه الحكومة في عام 2014 وينتقل إليه فيكتور أوربان في عام 2019.

وقد أراد أوربان بتلك الخطوة أيضا محو إرث النظام الشيوعي السابق الذي نقل السلطة السياسية إلى بست حيث يقع البرلمان.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته يستقبل ضيوفه الأجانب على شرفة المبنى أمام المنظر الخلاب الذي صار مغلقا أمام العامة.

بمرور الوقت، أصبح المكان بالنسبة للمعارضة رمزا لسلطة منغلقة ومنقطعة عن المجريين.

وسينعقد البرلمان المجري الجديد في أوائل أيار/مايو في جلسة يتم خلالها تعيين بيتر ماديار الذي وعد بـ”تغيير النظام”.

بفضل حصول حزبه “تيسا” على ثلثي مقاعد البرلمان، أصبح ماديار في وضع يسمح له بتعديل الدستور، بهدف معلن هو تعزيز الديموقراطية، كما يطالب الاتحاد الأوروبي.

روس-بغ/ح س/جك