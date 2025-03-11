ماسك: تيسلا ستضاعف إنتاجها في الولايات المتحدة خلال عامين

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أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، الثلاثاء أمام البيت الأبيض وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ شركته تعتزم “مضاعفة” إنتاجها في الولايات المتحدة خلال عامين.

وقال ماسك، المستشار المقرّب جدا من الرئيس الجمهوري، إنّه “في إطار السياسات الأوسع للرئيس ترامب وإدارته، وكفعل إيمان منها بأميركا، ستضاعف تيسلا إنتاجها في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين”.

والثلاثاء، تحوّل البيت الأبيض إلى ما يشبه صالة عرض لشركة تسلا بمبادرة من ترامب الذي أدلى بتصريح عبّر فيه بصراحة واضحة للغاية عن دعمه لماسك.

وقال ترامب “سأشتري واحدة” لأنّها “منتج جيد للغاية” ولأنّ ماسك “عومل بشكل غير عادل بتاتا”، في إشارة إلى التقلّبات التي تعرّضت لها تيسلا منذ انضمّ مالكها إلى الحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري.

وانعكس دعم ماسك لترامب سلبا على قرار قسم من المشترين المحتملين لتيسلا، على الرغم من أنه لا يزال من الصعب تقييم مدى تأثير الخيارات السياسية لأثرى رجل في العالم، ولا سيّما لجهة دعمه اليمين المتطرف في أوروبا، على مبيعات سياراته الكهربائية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة دعوات لمقاطعة سيارات تيسلا.

وبالفعل فقد انخفضت أسهم شركة تيسلا في بورصة نيويورك بنسبة 15% في جلسة يوم الإثنين وحدها – في أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020.

وانخفضت قيمة أسهم الشركة إلى النصف منذ كانون الأول/ديسمبر، لتصل إلى حوالي 700 مليار دولار.

وأغلق سهم تيسلا على ارتفاع بنسبة 3.79% الثلاثاء.

ولا تزال تيسلا أكبر شركة للسيارات الكهربائية في العالم لكنّ هذه الصدارة تنافسها عليها بقوة شركة “بي واي دي” الصينية.

بور/بم/ود