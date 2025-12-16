ماكرون” يدعو إلى اتباع نهج “تعاوني” في العلاقة التجارية مع الصين

دعا إيمانويل ماكرون الذي هدد بفرض تعرفات أوروبية على الصين في “الأشهر المقبلة”، في مقال نشر الثلاثاء في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى اتباع نهج “تعاوني” مع بكين للحد من الاختلالات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في المقال إن “فرض تعرفات جمركية وحصص على الواردات الصينية سيكون ردا غير تعاوني”.

وأضاف “يجب أن ندرك أن هذه الاختلالات ناجمة عن انخفاض الإنتاجية الأوروبية وسياسة النمو الصينية القائمة على التصدير. إن الاستمرار في هذا المسار ينذر باندلاع نزاع تجاري خطير، لكن الصين والاتحاد الأوروبي يملكان الوسائل اللازمة لتصحيح هذه الاختلالات”.

وبعد عودته من رحلته إلى الصين مطلع كانون الأول/ديسمبر، قال ماكرون إنه حذر القادة الصينيين من أنه “إذا لم يفعلوا شيئا” لخفض فائضهم التجاري المتزايد باستمرار مع الاتحاد الأوروبي، “سيضطر الأوروبيون، في المستقبل القريب جدا، لاتخاذ إجراءات قوية” مثل “فرض تعرفات جمركية على المنتجات الصينية”.

وتابع ماكرون في المقال “أنا أفضل التعاون، لكنني سأدافع عن الحل الأخير إذا لزم الأمر”.

وأضاف “ومع ذلك، أنا مقتنع بأنه من خلال مراعاة حاجات جميع الأطراف ومصالحها، يمكننا وضع أجندة اقتصادية كلية دولية تعود بالنفع على الجميع”، مشيرا إلى أن “حل الاختلالات العالمية سيكون في قلب أجندة الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع” عام 2026.

