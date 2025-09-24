The Swiss voice in the world since 1935
ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حقا الحصول على جائزة نوبل للسلام فعليه إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في مقابلة مع قناة “بي.اف.ام” الفرنسية يوم الثلاثاء من نيويورك، أن ترامب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.

واستطرد يقول “هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك”.

وألقى ترامب يوم الثلاثاء خطابا شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض فيه التحركات التي اتخذها حلفاؤه الغربيون بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنها مكافأة لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ترامب “علينا وقف الحرب في غزة فورا. علينا أن نتفاوض فورا لإحلال السلام”.

وقال ماكرون تعقيبا على خطاب ترامب “أرى رئيسا أمريكيا منخرطا في الأمر، كرر هذا الصباح من على المنصة: ‘أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات’، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع”.

ورشح عدد من الدول، منها إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترامب لنيل جائزة نوبل السنوية للسلام لجهوده في التوسط في اتفاقيات سلام أو وقف إطلاق النار. وقال ترامب شخصيا إنه يستحق الجائزة التي حصل عليها أربعة رؤساء سابقين في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي “بذل الرئيس ترامب جهودا من أجل السلام تفوق ما بذله جميع الحاضرين في الأمم المتحدة مجتمعين”.

وأضافت “هذا الرئيس وحده قادر على تحقيق كل هذا من أجل الاستقرار العالمي، لأنه ساهم بفعالية في استعادة الولايات المتحدة قوتها”.

(إعداد حاتم علي وعلي خفاجي للنشرة العربية)

