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ماكرون: تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين

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باريس (رويترز) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن تستضيفه فرنسا والسعودية معا، للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما عسكريا على إيران.

وقال ماكرون للصحفيين إن المؤتمر، الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو حزيران، تأجل لأسباب لوجستية إذ لم يتمكن أعضاء السلطة الفلسطينية من السفر إلى نيويورك، وسيتم تحديد موعد جديد له في أقرب وقت ممكن.

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