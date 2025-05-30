ماكرون: فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل إذا استمر منع المساعدات عن غزة

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سنغافورة (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل إذا واصلت منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، مؤكدا أن باريس ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في سنغافورة مع رئيس وزرائها لورانس وونج “الحصار الإنساني يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض”.

وقال ماكرون “لذا، إذا لم تكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي”، مضيفا أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

وأضاف “لكن لا يزال لدي أمل في أن تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية”.

وانتقدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الحرب في غزة، وهي أعنف قتال منذ عقود من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووصل ماكرون إلى سنغافورة في زيارة رسمية حيث سيلقي الكلمة الرئيسية في حوار شانجري-لا، وهو أبرز منتدى أمني في آسيا، والذي يعقد هذا العام في الفترة من 30 مايو أيار إلى الأول من يونيو حزيران.

وأعاقت نقاط خلاف شديد بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل المحاولات حتى الآن للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة الذي انهار في مارس آذار.

وتحت ضغوط دولية متزايدة أنهت إسرائيل جزئيا منذ 10 أيام حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة وسمحت بإيصال كمية محدودة من المساعدات من خلال سبيلين، الأمم المتحدة أو مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي إن باريس ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأكد مجددا دعمه لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويقول دبلوماسيون وخبراء إن ماكرون يميل للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة قد تثير غضب إسرائيل وتعمق الانقسامات الغربية.

ويدرس المسؤولون الفرنسيون الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة تتشارك فرنسا والسعودية في استضافته من 17 إلى 20 يونيو حزيران، لوضع معايير خارطة طريق من أجل دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

وشنت إسرائيل حملتها على غزة ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية إن الحرب منذ ذلك الحين أسفرت عن مقتل نحو 54 ألف فلسطيني، وهو عدد يفوق عدد القتلى في أي جولة أخرى من جولات القتال التي لا حصر لها بين الجانبين.