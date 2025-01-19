ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطيني أهمية “عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة” (الرئاسة)

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أهمية “عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة بمشاركة كاملة للسلطة الفلسطينية”، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وشدد ماكرون كذلك على أن “مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ويجب في هذا الإطار ضمان ألا تتكرر مجزرة كتلك التي ارتكبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023) في حق الشعب الإسرائيلي”، وفق ما أضاف الاليزيه.

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه “من الضروري حاليا العمل فورا للاستجابة للاحتياجات الحيوية العاجلة للغزيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما يتناسب مع احتياجات السكان”.

الجمعة أعلن عبّاس أن السلطة الفلسطينية مستعدة “لتولي مسؤوليتها كاملة” في قطاع غزة الذي تديره حماس.

سيطرت حركة حماس التي فازت بآخر انتخابات تشريعية أجريت في العام 2006، على قطاع غزة في العام 2007 بعد إجبار حركة فتح التي يتزعمها عباس على الخروج من القطاع.

ففف-ليو/ود/غ ر