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ماكرون يستقبل الإثنين زعيم تركمانستان

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يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين قربان قولي بردي محمدوف الزعيم الفعلي لتركمانستان، إحدى أكثر دول العالم عزلة وسلطوية والغنية بالغاز، تمهيدا لتوقيع عدة اتفاقيات.

ويتوقع أن يصل “الزعيم الوطني للشعب التركماني” والد الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف، إلى قصر الاليزيه عند الساعة 20,00 (18,00 ت غ) لـ”توقيع الاتفاقيات” ولعشاء عمل، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية بدون مزيد من التفاصيل.

وأعرب قربان قولي بيردي محمدوف عن أمله أن تعطي زيارته “دفعا قويا لتطوير التعاون الثنائي” و”تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات” بين عشق آباد وباريس، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية لتركمانستان.

ولم تُعقد سوى قمتين فرنسية تركمانية منذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، آخرها زيارة قربان قولي بردي محمدوف للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في شباط/فبراير 2010.

ومن النادر جدا أن يظهر قادة اوروبيون إلى جانب مسؤولين تركمان. واستقبلت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل الزعيم التركماني عام 2016. وزار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عشق آباد عام 2023.

بك/ليل/ب ق

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