مالي تعلن تأييد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

باماكو 10 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب اليوم الجمعة إن بلاده تؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تؤيد خطة الرباط لإنهاء الصراع المستمر منذ 50 عاما مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وينص اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية يتم انتخابها من قبل سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالولاية على شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والدينية.

في المقابل، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء يتضمن خيار الاستقلال.

ويأتي تأييد مالي بعد خطوات مماثلة من دول أخرى في المنطقة. إذ أيدت كينيا وغانا خطة المغرب للحكم الذاتي العام الماضي. وهناك قنصليات لأكثر من عشرين دولة، معظمها أفريقية، في الصحراء الغربية، مما يعكس تأييدا كاملا لسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليه.

وتعد الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية بحجم بريطانيا، محور أطول نزاع حدودي في أفريقيا منذ خروج الاستعمار الإسباني عام 1975.

ويعتبر المغرب المنطقة جزءا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة مستقلة تسمى الجمهورية الصحراوية.

وقال ديوب اليوم الجمعة إن مالي لم تعد تعترف بالجمهورية الصحراوية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في نوفمبر تشرين الثاني قرارا يدعو الأطراف إلى استئناف المفاوضات على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي.

* تصاعد التوتر بين مالي والجزائر بسبب طائرات مسيرة

يأتي قرار مالي وسط تصاعد التوتر مع الجزائر.

وقالت مالي العام الماضي إن الجزائر أسقطت عمدا طائرة مسيرة مالية على حدودهما الصحراوية المشتركة قرب تين زواتين في منطقة كيدال، مدعية أن إسقاطها كان يهدف إلى عرقلة عمليات القوات المالية ضد جماعات مسلحة.

ووصفت مالي الواقعة بأنها عمل عدائي وانتهاك لمبدأ عدم استخدام القوة.

وقالت الجزائر إن قواتها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة مسيرة انتهكت مجالها الجوي قرب الحدود.

وفي سياق منفصل، أيدت مالي، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، خطة مغربية تتيح لهم الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر موانئها، لكن لم يتضح بعد كيفية تنفيذ هذه الخطة.

(إعداد دعاء محمد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )