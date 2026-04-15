مبعوث: مؤتمر برلين بالغ الأهمية لدعم وقف الحرب في السودان
برلين 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال بيكا هافيستو المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان إن مؤتمر برلين بشأن النزاع في السودان بالغ الأهمية لدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد ووقف الحرب.
وأضاف “أعتقد أن اجتماع اليوم في برلين فرصة ممتازة، مرة أخرى، للدعوة إلى هدنة إنسانية تمكن العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المواطنين السودانيين، وكذلك لوقف هذا النوع من الحروب واستخدام أسلحة خطيرة للغاية كالطائرات المسيرة على الجبهة”.
