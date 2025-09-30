مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: إذا رفضت حماس خطة ترامب فسوف “نُنجز المهمة”

reuters_tickers

1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الثلاثاء إنه إذا رفض مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة، فإن إسرائيل “ستُنجز المهمة” وتُعيد جميع الرهائن المتبقين.

وأضاف دانون في فعالية أقيمت في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس الذي أشعل فتيل الحرب في القطاع الفلسطيني “إذا رفضوا الخطة، فإن إسرائيل ستُنجز المهمة، إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. لا يمكن أن ننتظر عودتهم. هذه ليست خارطة طريق لإعادتهم، بل هي أيضا خطة لإنهاء طغيان الإرهاب الذي أُطلق في السابع من أكتوبر”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)