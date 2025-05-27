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مبيعات “تيسلا” تراجعت إلى النصف في أوروبا في نيسان/أبريل

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تراجعت مبيعات “تيسلا” في دول الاتحاد الأوروبي إلى النصف في نيسان/أبريل، في حين تقدّمت تلك المنتجة من شركات صينية، بحسب بيانات المصنعين.

وانخفضت سيارات الشركة الأميركية التي بيعت في أوروبا بنسبة 52,6 % في نيسان/أبريل وبمعدّل 46,1 % منذ بداية العام، بحسب بيانات جمعية صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA).

وكانت حصّة “تيسلا” توازي 1,1 % من الحصص في السوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، إثر بيعها 41677 مركبة مقابل 77314 في الفترة عينها من العام الماضي.

وتقدّمت على “تيسلا” التي كانت رائدة في مجال السيارات الكهربائية حتّى العام 2024 قبل أن تتدنّى مبيعاتها بسبب سمعة مديرها التنفيذي إيلون ماسك ونماذجها المتقادمة، عشر ماركات في مبيعات السيارات الكهربائية في نيسان/أبريل، من بينها الألمانيتان “فولكسفاغن” و”بي ام دبليو” و”رينو” والصينية “بي واي دي”، وفق بيانات “جاتو دايناميكس”.

وفي 20 أيّار/مايو، أكّد إيلون ماسك أن وضع شركته تحسّن، مشيرا إلى أنه ينوي التقليل من عمله الحكومي والتركيز أكثر على إدارة شركاته، وعلى رأسها “تيسلا”.

وواصلت السيارات الكهربائية تقدّمها في السوق الأوروبية (+26,4 % في سنة)، لتبلغ 15,3 % من المبيعات في نيسان/أبريل، بحسب “ACEA”.

واختلف وضعها باختلاف البلدان، لا سيّما بحسب العلاوات والميزات الضريبية الممنوحة من الحكومة. وقد شهدت المبيعات ازديادا شديدا في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا مثلا، في حين أنها تراجعت في فرنسا.

وساهمت الشركات الصينية في ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا.

وتقدّمت مبيعات ماركات مثل “بي واي دي” و”ام جي” و”ليبموتور” بنسبة 59 % في هذه الفئة من السيارات، في مقابل 26 % للماركات الأخرى.

وتبقى الألمانية “فولكسفاغن” في صدارة السوق الأوروبية للسيارات من كل الفئات (+2,9 % في نيسان/أبريل)، تليها “ستيلانتيس” (-1,1 %).

تسز/م ن/الح

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