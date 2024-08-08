متعاملون: الجزائر تشتري قمح طحين في مناقصة

reuters_tickers

1دقيقة

هامبورج/باريس (رويترز) – قال متعاملون أوروبيون في تقديرات أولية إن ديوان الحبوب الجزائري بدأ شراء قمح طحين في مناقصة دولية أغلقت يوم الخميس.

وأضافوا أن كميات الشراء الأولية كانت بسعر يتراوح بين 250.50 دولار و252 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وقدر بعض المتعاملين الحد الأعلى لنطاق السعر عند 253 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

ولم يتضح حجم الكميات المشتراة في البداية، وكانت التقديرات الأولية للمتعاملين تشير إلى شراء كمية كبيرة تتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف طن.