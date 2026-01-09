مجالس كردية في حلب السورية ترفض دعوات إخلاء مناطقها

9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت مجالس كردية في مدينة حلب السورية اليوم الجمعة إنها لن تخلي مناطق خاضعة لسيطرتها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار أنهى اشتباكات استمرت لأيام بين قوات كردية وقوات الحكومة السورية.

وذكر بيان صادر عن (مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية) ونشرته وسائل إعلام كردية في سوريا أن “النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها”.

