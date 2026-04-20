مجلس السلام: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات مع حماس “ليست سهلة”

من ليلى باير

بروكسل 20 أبريل نيسان (رويترز) – قال كبير مبعوثي مجلس السلام إلى غزة اليوم الاثنين إنه “متفائل إلى حد ما” بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع، لكنه حذر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف نيكولاي ملادينوف في مقابلة مع رويترز خلال زيارة إلى بروكسل “أجرينا بعض المناقشات الجادة للغاية مع حماس خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي ليست سهلة”.

وتابع “أنا متفائل إلى حد ما بأننا سنتمكن من التوصل إلى ترتيب يرضي جميع الأطراف.. والأهم من ذلك، يرضي سكان غزة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح في سبتمبر أيلول تشكيل مجلس السلام للإشراف على خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، ثم قال لاحقا إن المجلس سيتناول صراعات أخرى.

واعترف مجلس الأمن الدولي بمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لكن عددا كبيرا من القوى الكبرى لم تنضم إليه.

وتنص خطة ترامب بشأن غزة، التي وافقت عليها إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول، على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء إعادة الإعمار بمجرد أن تلقي حماس سلاحها.

لكن نزع سلاح حماس يمثل نقطة خلاف في المحادثات الرامية إلى تنفيذ الخطة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، والذي أنهى حربا شاملة استمرت عامين.

ولا تزال أعمال العنف مستمرة في الأراضي الفلسطينية، التي لا يزال جزء كبير منها في حالة خراب.

وقال ملادينوف إن العمل جار على إعداد خطة تنفيذ تشمل نزع السلاح وتشكيل إدارة جديدة في غزة ووضع بنود لانسحاب إسرائيلي.

وأضاف ملادينوف، وهو سياسي بلغاري سبق أن عمل مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط “من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتا، لكننا نحاول التأكد من التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات تنفيذ الخطة بأسرع ما يمكن.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )