مجموعة إيني الإيطالية تدعو إلى “تعليق” الحظر على استيراد الغاز الروسي المقرّر في 2027

دعا رئيس شركة الطاقة الإيطالية “إيني” إلى “تعليق” الحظر على استيراد الغاز الروسي إلى أوروبا المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في العام 2027، بحسب ما أفادت الصحافة الإيطالية الإثنين.

وقال كلاوديو ديسكالزي الأحد أمام معهد التدريب التابع لحزب “ليغا”، أحد الأحزاب اليمينية المتطرّفة في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، “أعتقد أنّ من الضروري تعليق الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، على 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادمة من روسيا”.

وكان رئيس المجموعة الإيطالية، الذي مددت الحكومة ولايته مؤخرا، يتحدث عن صعوبة وصول الإمدادات إلى أوروبا على خلفية الحرب في الشرق الأوسط والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز.

وقال ديسكالزي “أعتقد أنّ بعض المنتجات لن تواجه أي مشاكل، فالغاز هو المتأثر وليس البنزين”.

وأضاف “تكمن المشكلة في وقود الطائرات، نعلم أنّ العديد من الدول بدأت بالفعل في خفض استهلاكه”. وتابع “نحن بحاجة إلى فتح المضيق”.

وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على الإمدادات من الغاز، خصوصا لإنتاج الكهرباء. وسعت مؤخرا إلى تعزيز علاقاتها مع الجزئر مورّدها الرئيسي للغاز.

وقال ديسكالزي “كانت تصلنا (إلى إيطاليا) 6,5 مليارات متر مكعب من الغاز من قطر، ولكننا نستبدلها بإمدادات من أنغولا ونيجيريا والكونغو والولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنه “توجد حاليا شحنات روسية أذنت الولايات المتحدة ببيعها”.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي في كانون الثاني/يناير حظر جميع واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف حرمان روسيا من موارد تموّل آلتها الحربية في أوكرانيا.

وينص القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي، بدءا من بداية العام 2027 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، وفي موعد لا يتجاوز الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2027 بالنسبة لعقود شراء الغاز طويلة الأجل.

وأعلنت سلوفاكيا والمجر أنّهما ستستأنفان قرار الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وأدى إغلاق مضيق هرمز والضربات على أهم موقع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر، إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق وعودة شبح أزمة الغاز، كما حدث في بداية الحرب في أوكرانيا في العام 2022.

