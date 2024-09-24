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مجموعة السبع: لن يستفيد أي بلد من التصعيد في الشرق الأوسط

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نيويورك (رويترز) – حذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يوم الاثنين من أن التحركات والتحركات المضادة التي يشهدها الشرق الأوسط قد تؤدي إلى جر المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا لن تستفيد منه أي دولة.

وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماعها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن التحركات والتحركات المضادة تهدد بتفاقم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجر الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا تكون له عواقب لا يمكن تصورها”.

ودعا البيان إلى وقف “الدوامة المدمرة الحالية”.

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