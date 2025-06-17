مجموعة السبع تتخلى عن إصدار بيان مشترك بشأن أوكرانيا

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كاناناسكيس (ألبرتا) (رويترز) – يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة مجموعة السبع يوم الثلاثاء بمساعدات جديدة من كندا التي تستضيف القمة دعما لبلاده في حربها ضد روسيا، لكن دون بيان دعم مشترك من الأعضاء أو فرصة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تواجه مجموعة السبع صعوبة في التوصل إلى موقف موحد بشأن الصراع في أوكرانيا وبين إسرائيل وإيران، في ظل تعبير ترامب صراحة عن دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومغادرته قبل الموعد بيوم لمناقشة الصراع الإسرائيلي الإيراني من واشنطن.

وقال مسؤول كندي لصحفيين إن كندا تراجعت عن خططها لإصدار مجموعة السبع بيانا قويا بشأن الحرب في أوكرانيا بعد معارضة الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أوتاوا ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بملياري دولار كندي (1.47 مليار دولار) إلى كييف، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية جديدة.

وأضاف أن الهجوم الروسي الذي وقع خلال الليل على كييف ومدن أخرى وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل “يؤكد أهمية التضامن التام مع أوكرانيا”.

وذكر كارني أنه عندما اجتمع قادة مجموعة السبع لتناول العشاء يوم الاثنين قبل مغادرة ترامب، شددوا على أهمية استخدام “أقصى قدر من الضغط على روسيا” لإجبارها على بدء محادثات سلام جادة.

وقال زيلينسكي إنه أبلغ قادة مجموعة السبع بأن “الدبلوماسية تمر الآن بأزمة”، وأضاف أنهم بحاجة إلى الاستمرار في مطالبة ترامب “باستخدام نفوذه الحقيقي” لفرض إنهاء الحرب.

وقال في منشور عبر حسابه على تيليجرام “حتى لو لم يكن الرئيس الأمريكي يضغط بما يكفي على روسيا في الوقت الحالي، فالحقيقة هي أن أمريكا لا تزال صاحبة أوسع المصالح العالمية وأكبر عدد من الحلفاء. وسيحتاجون جميعا إلى حماية قوية”.

ورغم أن كندا من أبرز المدافعين عن أوكرانيا، فإن قدرتها على مساعدة كييف تقل بكثير عن قدرة الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة. وكان زيلينسكي قد عبر عن أمله في التحدث مع ترامب بشأن شراء المزيد من الأسلحة.

وقال مصدران من مجموعة السبع إنه عندما تنتهي القمة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، يعتزم كارني إصدار بيان رئاسي يدعو فيه إلى مزيد من الضغط على روسيا من خلال العقوبات، ويعبر عن دعم مجموعة السبع جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

وتتولى كندا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام. ولا يحتاج القادة الآخرون إلى التوقيع على بيانات رئاسة مجموعة السبع.

وقال مسؤول أوروبي إن القادة أكدوا لترامب عزمهم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا، وبدا ترامب معجبا بذلك رغم أنه لا يؤيد العقوبات من حيث المبدأ.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إنهم سمعوا إشارات من ترامب بأنه يريد زيادة الضغط على بوتين والنظر في مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي صاغه السناتور ليندسي جراهام، لكنه لم يتعهد بأي شيء.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس “أعود إلى ألمانيا بتفاؤل حذر بشأن اتخاذ قرارات أيضا في أمريكا خلال الأيام المقبلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا”.

واتفق قادة مجموعة السبع على ستة بيانات تتعلق بتهريب المهاجرين والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وحرائق الغابات والقمع العابر للحدود والحوسبة الكمومية.