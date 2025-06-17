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مجموعة السبع تدعم إسرائيل وتصف إيران بمصدر عدم الاستقرار

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واشنطن (رويترز) – أبدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى دعمها لإسرائيل في بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين ووصفت إيران بأنها مصدر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فيما حث قادة المجموعة على تهدئة الأعمال القتالية في المنطقة بشكل عام.

وقال قادة مجموعة السبع في بيان “نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ونكرر دعمنا لأمن إسرائيل”.

وجاء في البيان “إيران هي المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار والإرهاب في المنطقة”، وأضاف أن موقف مجموعة السبع “واضح بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا”

هاجمت إسرائيل إيران يوم الجمعة فيما وصفته بضربة استباقية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. ومنذ ذلك الحين، تبادل الخصمان الضربات، وأعلن مسؤولون إيرانيون عن مقتل أكثر من 220 شخصا، معظمهم مدنيون، بينما قالت إسرائيل إن 24 مدنيا قتلوا.

وجاء في بيان مجموعة السبع “نحث على أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى تهدئة أوسع للأعمال القتالية في الشرق الأوسط، يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة”، مضيفا أن دول المجموعة مستعدة أيضا للتنسيق بشأن حماية الاستقرار في أسواق الطاقة.

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